هنرمندان 21 کشور متقاضی حضور در جشنواره هنر در رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان والیزاده در دومین نشست رسانهای این جشنواره که صبح امروز یکشنبه 24 مهر در محل سرای روزنامهنگاران ایران برگزار شد، گفت: این نخستین رویدادی است که به طور تخصصی به مقوله هنر و به طور مشخص کاربرد عکس، کاریکاتور و گرافیک در رسانهها و مطبوعات میپردازد.
وی این جشنواره را حرکتی خلاقانه توصیف کرد و افزود: به نظر میرسد در سالهای اخیر ما آنچنان که باید به مقوله هنر در رسانه توجه نکرده و از آن غفلت کردیم. تاکید ما در این جشنواره هنر در رسانه است و آثار ارائه شده باید در مطبوعات منتشر شده باشد.
به گفته دبیر جشنواره بینالمللی هنر در رسانه، توجه به بخش هنر در رسانه پیش از این در جشنواره مطبوعات وجود داشت اما به هنر در رسانهها در بخش جنبی جشنواره توجه میشد.
والیزاده ادامه داد: چنانچه میخواهیم زبان رسانه بینالمللی باشد باید به هنر در رسانهها بیش از پیش توجه داشته باشیم. این رویداد فرهنگی هنری نگاهی زیباشناسانه به مقوله پیام در ابعاد بینالمللی دارد.
وی ادامه داد: رسانه محل رصد، نقشآفرینی وانتقال پیام به صورت مستقیم به مخاطب بوده، از این رو هنر در رسانه برجستگیهای خاص خود را دارد زیرا هنرهایی همچون عکس، کاریکاتور و گرافیک نیازی به ترجمه ندارند و پیام از طریق این هنرها در رسانههای گروهی به مخاطبان به سرعت منتقل میشود.
دبیرجشنواره بین المللی هنر در رسانه تصریح کرد: هنر موجب شناخت و شفافیت در انتقال پیام میشود و از این رو باید به این امر بیش از پیش در رسانهها توجه شود.
والیزاده از استقبال خوب رسانههای داخلی و هنرمندان رسانهای در خارج از کشور از این رویداد فرهنگی هنری سخن گفت و یادآور شد: 550 اثر از هنرمندان داخلی و خارجی از 110 هنرمند داخلی و 135 متقاضی در خارج از کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. همچنین 35 هنرمند از 21 کشور دنیا در این رویداد آثار خود را به دبیرخانه جشنواره هنر در رسانه ارایه کردهاند.
وی افزود: تعداد آثار رسیده به دبیرخانه با توجه مدت زمان کوتاه فراخوان جشنواره هنر در رسانه بسیار قابل قبول و استقبال از این رویداد فرهنگی هنری بی نظیر بوده است. بسیاری از هنرمندان رسانهای خواهان تمدید مدت زمان ارسال آثار به جشنواره هنر در رسانه هستند. البته احتمال اینکه مهلت نهایی ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد فرهنگی هنری که 30 مهر ماه اعلام شده، تمدید شود، وجود دارد.
دبیر نخستین جشنواره هنر در رسانه با بیان اینکه این رویداد فرهنگی هنری با جشنواره صلح و عدالت که در سه ماه پایانی سال برگزار میشود، متفاوت است، افزود: سیاستگذاری و دبیری این دو رویداد متفاوت از هم هستند. همچنین هنرمندان در جشنواره هنر در رسانه میتوانند آثار خود را با هر موضوعی به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند و تنها جایزه بزرگ ما به اثری با مضمون صلح و عدالت تعلق خواهد گرفت.
به گفته والیزاده، نفرات نخست در بخشهای عکس خبری، کاریکاتور و گرافیک هر یک 3000 یورو جایزه دریافت میکنند و به نفرات دوم و سوم در هر بخش نیز به ترتیب 2000 و 1000 یورو و جایزه ویژه 5000 یورویی این رویداد نیز به اثر برتر با موضوع صلح و عدالت تعلق میگیرد.
وی تصریح کرد: یکی از تبصرههای ما در برگزاری این جشنواره این است که تمامی عکسهایی که به نحوی در رسانهها امکان چاپ نداشتهاند، نیز در این رویداد میتوانند حضور داشته باشند. بسیاری از عکاسان رسانههای اروپایی با ما برای حضور در این جشنواره تماس گرفتند و تنها دلیل عدم حضور خود در این جشنواره را ترس از دست دادن کارشان در رسانه خود به دلیل حضور در این جشنواره اعلام کردند.
دبیر نخستین جشنواره هنر در رسانه تداوم جشنوارهها را الزامی بر تاثیرگذاری آنها دانست و گفت: دائمی بودن دبیرخانه این رویداد فرهنگی هنری موجب میشود این رویداد با قدرت در سالهای بعد برگزار شود.
در این نشست خبری همچنین داوود یاراحمدی دبیر علمی نخستین جشنواره بینالمللی هنر در رسانه نیز گفت: هنرمندان در بخش گرافیک در دو قسمت صفحه آرایی و جلد، در بخش عکس در دو قسمت تک عکس و گزارش تصویری و در بخش کاریکاتور در سه قسمت کارتون، کاریکاتور چهره و کاریکاتور دنباله دار میتوانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
وی ادامه داد: آثار ارائه شده به دبیرخانه جشنواره حتماً باید در رسانههای مکتوب یا دیجیتالی درج شده باشند.
دبیرعلمی نخستین جشنواره بینالمللی هنر در رسانه یادآور شد: 50 درصد از آثار رسیده در بخش بینالملل با موضوع صلح و عدالت بوده و بخش کاریکاتور بیشترین آثار را در این رویداد به خود اختصاص داده است.
به گفته یاراحمدی، به هر اثری که در بخش مسابقه جشنواره هنر در رسانه حضور داشته باشد مبلغ یک میلیون ریال پرداخت می شود که این مبلغ جدا از جوایز نهایی هر بخش است.
وی اظهار امیدواری کرد با تداوم این جشنواره بر تعداد شرکت کنندگان این رویداد در دورههای بعدی افزوده شود.
هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها از سوم تا دهم آبان ماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
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