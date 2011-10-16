مراکز آموزش هتلداری در گیلان ایجاد می شود

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراکز آموزش هتلداری در شهرهای آستارا، انزلی و همچنین مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان های رضوانشهر، سیاهکل و شفت در آینده نزدیک ایجاد می شود.

وی همچنین با اشاره به مزیت ‌های گردشگری و تنوع فرهنگ‌ ها در گیلان، ایجاد مرکز آموزش هتلداری در این استان را موجب تقویت بیش از پیش این حوزه درمنطقه ذکر کرد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان گفت: گیلان یکی از زیباترین مناطق ایران است که هرساله پذیرای تعداد بی شماری از گردشگران داخلی و خارجی است.

وی افزود: جنگل های زیبا، ییلاق های مصفای کوهستان های غرب و شرق گیلان، سواحل زیبای دریای خزر و تالاب بین المللی انزلی که از ویژگی های منحصر به فرد استان است و دهها مرکز تاریخی، مذهبی و تفریحی در تمام فصول سال مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

شمشادی با اشاره به اهمیت و نقش محوری آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای گفت: آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای نقش اساسی در تربیت نیروی انسانی و افزایش بهره ‌وری و ایجاد اشتغال مولد دارد و بستر را برای بازارکار و اشتغالزایی مهیا می کند.

وی در ادامه به آمار بیکاری فارغ التحصیلان استان، فقدان مهارت کافی در افراد تحصیلکرده با مدرک دانشگاهی، عدم مهارت کافی برای کارگران شاغل و جوانان جویای کار وظیفه فنی و حرفه ای را بسیار سنگین و دارای خط مشی هدفمند برشمرد و اظهار داشت: مسئولان باید زمینه های مناسب را برای شکوفایی و پرورش استعدادهای سرشار نیروی انسانی فراهم آورند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای یکی از نمادهای است که در این راستا فعالیت می کند.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان یادآورشد: ارتقای آموزش های فنی و حرفه ای، در ایجاد بازارکار و اشتغالزایی و در تحقق جهاد اقتصای نقش محوری دارد بر لزوم تغییردر شیوه آموزش در راستای حفظ اشتغال موجود و همچنین ایجاد شغل جدید تاکید کرد.