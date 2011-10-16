به گزارش خبرنگار مهر، رمان «پشت دیوار مدرسه» نوشته حمیدرضا داداشی چهارشنبه 27 مهرماه با حضور نویسنده در سرای اهل قلم نقد و بررسی می‌شود.

پشت دیوار مدرسه عنوان رمانی در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی است که حمید رضا داداشی در سال 1381 تالیف آن را به پایان برده و انتشارات عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) آن را در سال 1388 به چاپ رسانده است.

به گفته داداشی این کتاب ابتدا برای انتشار به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه شد که به دلیل احتمال بروز تأخیر در نشر کتاب، سرانجام از سوی موسسه تنظیم و نشر روانه بازار کتاب شد.

این کتاب داستان زندگی چند نوجوان را روایت می‌کند که با همکاری معلم خود بر ضد رژیم شاه فعالیت‌هایی دارند. پس از دستگیری معلم توسط ساواک این مبارزه از سوی این نوجوانان به شکل دیگری پیگیری می‌شود.

این رمان سال گذشته نیز برگزیده جایزه کتاب سال سلام بچه‌ها شده بود.

در این نشست که از ساعت 17 روز چهارشنبه با حضور حامد محقق، حبیب یوسف‌زاده و سید محمدحسن حسینی برگزار می‌شود، رمان داداشی نقد خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این نشست می‌توانند به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی کوچه خواجه نصیر مراجعه کنند.