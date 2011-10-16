مدارس ابتدایی قم باید مربی تربیت بدنی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ پیوند اولیا و مربیان صبح یکشنبه به صورت همزمان در سراسر کشور در قم توسط مشاور عالی استاندار قم و با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان قم و مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش در هنرستان تربیت بدنی فخری نواخته شد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در این مراسم با تبریک هفته اولیا و مربیان اظهار داشت: آموزش و پرورش باید تمام توان خود را در این هفته بکار بگیرد تا پیوند بین اولیا و مربیان محکم تر شود.



محمد حسین امین جعفری ابراز داشت: نتیجه پیوند خوب بین اولیا و مربیان تربیت فرزندان صالح برای جامعه است.



وی با اشاره به اینکه یکی از ارگان‌های مهم جامعه خانواده است، اضافه کرد: بیشتر اوقات دانش آموزان در کنار خانواده در خانه هستند و از لحاظ مادی و معنوی بیشتر تحت تأثیر خانواده خود هستند.



مدیرکل آموزش و پرورش قم ادامه داد: برخی خانواده‌ها بصورت یکطرفه حرکت می‌کنند و فقط بعد مادی فرزندان خود را تامین می‌کنند و به بعد معنوی توجه کافی ندارند و غفلت می‌ورزند. اینگونه خانواده‌ها قطعاً در تربیت فرزندان خود موفق نخواهند بود.



وی گفت: خانواده‌ها باید همه نیازها و ویژگی‌های فرزندان خود را ببینند و علاوه بر تأمین پوشاک و غذای فرزندان خود باید غذای روح آنها را نیز تأمین کنند.



خانواده نباید همه امکانات را برای فرزندان خود فراهم کنند



امین جعفری افزود: خانواده نباید همه امکانات را برای فرزندان خود فراهم کنند زیرا این کار باعث می‌شود فرزندانشان به کار و تلاش و کوشش توجه نداشته باشند و آنها باید یاد بگیرند چگونه در برابر مشکلات و سختی‌ها استقامت کرده و با کوچکترین مشکلات در زندگی عقب نشینی نکنند.



وی با بیان اینکه ورود اولیای دانش آموز به مدرسه نشانه تکریم شخصیت فرزند است، اضافه کرد: هنگامی اولیا به مدرسه می‌آیند سبب خوشحالی فرزندان خود می‌شوند و این کار نشانه احترام به فرزندان است.



مدیر کل آموزش و پرورش قم ادامه داد: امروزه انسانی موفق است که در سایه علم حرکت کند و سه عامل ارتباط با خدا ، قرآن و اهل بیت(ع) سبب نجات انسانها می‌شود.



جذب 15 هزار مربی تربیت بدنی در سال گذشته



وی با بیان اینکه از سال گذشته تا کنون 15 هزار مربی تربیت بدنی جذب آموزش و پرورش شده است، افزود: مدارس ابتدایی استان قم نیز باید مربی تربیت بدنی داشته باشند.



امین جعفری با اشاره به اینکه انسان‌هایی موفق هستند که برای شخصیت خود ارزش قائل باشند، گفت: امروزه دشمنان برای تحریف و انحراف جوانان ما دام هایی را گسترده اند و هر شخصی برای اینکه در دام این انحرافات نیافتد باید خود را به معنویت و اهل بیت(ع) وصل کند.



وی با اشاره به اینکه 26 مهرماه روز تربیت بدنی و ورزش است، اظهار داشت: امروزه نظام جمهوری اسلامی ایران به تربیت بدنی ارزش بیشتری قائل است و وزیر آموزش و پرورش نیز همواره بر امر تربیت بدنی در مدارس تاکید دارد.



در این مراسم بیانیه وزیر آموزش و پرورش نیز توسط معاون وزیر آموزش و پرورش در هنرستان دخترانه تربیت بدنی فخر قم قرائت شد.