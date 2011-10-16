مهمترین اظهارات دانشجویان در دیدار با مقام معظم رهبری

محمد مهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که امروز یکشنبه 24 مهرماه در دانشگاه رازی کرمانشاه در حضور دانشجویان و دانشگاهیان این استان ایراد کردند، گفت: مقام معظم رهبری امروز در دانشگاه رازی کرمانشاه مسائلی را بیان کردند که برای اولین بار در کشور مطرح شد. ایشان درباره نظام اسلامی سخن گفتند از جمله اینکه آیا این نظام کهنه می شود اصلاً آیا کهنه یا جوان است، اگر کهنه است تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد و آیا راه حلی برای آن وجود دارد یا نه.

وی ادامه داد: ایشان سخنان خود را اینطور ادامه دادند که نهایت دو مبحث وجود دارد، یکی اهداف و آرمانهای انقلاب است که چون آرمانهای انقلاب از فطرت و سیرت انسان نشات می گیرد تغییر ناپذیر است، مثل بحث عدالت که همیشگی است و همه دوست دارند که عدالت روز به روز بیشتر شود.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه درباره مبحث دومی که مقام معظم رهبری به آن در این دانشگاه مطرح کردند اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین به شیوه های رسیدن به اهداف اشاره کردند و گفتند اگر ما بخواهیم تغییراتی ایجاد کنیم و شرایط زمانی به گونه ای باشد که نیاز به تغییرات برای رسیدن به اهداف باشد مشکلی وجود ندارد که این راه و روشها تغییر کند.

خدایی در ادامه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: ایشان همچنین فرمودند مراکز دانشگاهی، حوزوی و مراکز صاحب نظر باید روی این زمینه ها کار کنند.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه سخنان خود به اظهارات برخی دانشجویان استان کرمانشاه در محضر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: یکی از دانشجویان بحث انرژیهای نو را مطرح کرد که در دانشگاه صنعتی کرمانشاه یک سری فعالیتها در این خصوص فراهم شده و در حضور مقام معظم رهبری درخواست کرد تا مرکز تحقیقاتی انرژیهای نو در این دانشگاه تاسیس شود.

وی از سخنان دانشجوی دیگری در حضور رهبر معظم انقلاب سخن گفت و افزود: دانشجوی دیگری مطالبات دانشجویان و بسیاری از مسائل داخل کشور را که باید روی آن کار شود و انتقاداتی در این زمینه وجود دارد را مطرح کرد و گله کرد که مدیران دانشگاهها بحث کرسیهای آزاد اندیشی را به درستی اجرا نکردند و در این زمینه کوتاهی شده است و به گونه ای از حضور مقام معظم رهبری عذرخواهی کرد.

به گفته رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشجوی دیگر مباحث دانشکده خود را مطرح کرد و از وضعیت خوب دانشگاه در زمینه تولیدات علمی بالای دانشگاه سخن گفت و توضیح داد اگر دانشجویان رشته شیمی حمایت بیشتری شوند رشد بیشتری خواهند داشت.

خدایی در ادامه به انتقادات یکی از دانشجویان علوم انسانی در حضور رهبر معظم انقلاب درباره وضعیت بد پایان نامه ها در دانشگاهها سخن گفت و اظهار داشت: این دانشجو تاکید کرد که پایان نامه ها در دانشگاهها وضعیت خوبی ندارند، همچنین ضعف جزوات دانشگاهی که شیوه خوبی برای تدریس نیست از سوی این دانشجو مطرح شد.