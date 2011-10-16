نقش کانونهای مساجد در مقابله با جنگ نرم غیر قابل انکار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به لزوم گسترش کانونهای فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید در مساجد کشور گسترش پیدا کنند و مسئولان باید زمینه گسترش این کانونها را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه ایجاد کانونهای مساجد در امامزادهها میتواند زمینه افزایش فعالیت آنها شود، تصریح کرد: مسئولان فرهنگی میتوانند با برنامهریزی مناسب برای ایجاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد در امامزادههای سطح استان زمینه افزایش فعالیت این کانونها را فراهم آورده و با ایجاد سالنهای مطالعه در کنار امامزادههای استان باعث ارتقای فرهنگ مطالعه در استان شوند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان بیان داشت: مسئولان باید زمینه تبدیل امامزادهها به مراکز فرهنگی را فراهم آورند و ایجاد کانونهای مساجد در امامزادهها یکی از زمینههای پیشروی در جهت تبدیل آنها به مراکز فرهنگی است.
وی با بیان اینکه مسئولان باید در زمینه کیفیسازی فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد اقدام کنند، گفت: در زمینه تشکیل کانونهای مساجد باید اولویت با مراکزی باشد که در مرکز قرار دارند و در روستاهای مختلف مساجد مرکز دارای کانون مسجد شوند.
آیت الله طباطبایی نژاد به لزوم توجه مدیران به کتب غنی اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: مدیران باید با خریداری کتابهای مناسب برای کتابخانههای مساجد، باعث ارتقای فرهنگ مطالعه در بین اعضای کانونهای مساجد و نمازگزاران شده و رسالههای فارسی مراجع و کتابهای مورد نیاز جوانان باید در کتابخانههای مساجد وجود داشته باشد.
وی فعالیت کانونهای مساجد برای مقابله با جنگ نرم را ضروری عنوان کرد و افزود: مسئولان باید برای جلوگیری از تهاجمهای فرهنگی دشمنان نظام حمایتهای لازم از این کانونها را انجام داده و با فعالیتهای کانونهای مساجد، ائمه جماعات و پایگاههای بسیج، جلوی فعالیتهای دشمنان را بگیرند.
رئیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان هم در این جلسه با بیان اینکه استان اصفهان در زمینه کانونهای مساجد جایگاه خوبی در بین استانهای کشور دارد، اظهار داشت: این استان با دارا بودن بیش از یک هزار و 100کانون فرهنگی هنری مساجد بیشترین تعداد کانونهای سطح کشور را به خود اختصاص داده است.
رمضانعلی معتمدی تصریح کرد: دبیرخانه کانونهای مساجد استان به دنبال این است که با فعالیتهای کیفی آموزشی، پژوهشی، اوقات فراغت و دیگر برنامههای فرهنگی باعث گرایش بیشتر جوانان و نوجوانان به فرهنگ غنی اسلامی شود.
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