640 نفر مشغول آمارگیری در گرگان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین ظهر یکشنبه در ستاد اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان افزود: سرشماری برای کشور یک ضرورت است و آمار درست بهترین ابزار برای برنامه ریزی آینده کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به زیر ساخت های اولیه برای توسعه همه جانبه کشور و استان افزود: اطلاعات از داشته های موجود و نیازهای لازم برای پیشرفت و سرعت بخشی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و .... با یک سرشماری دقیق امکان پذیر است.

گرزین با اهمیت دانستن سازندگی پایدار برای استان و شهرستان اظهار داشت: اجرای طرح عظیم سرشماری نفوس و مسکن در سال 90، می تواند خدمت صادقانه و پایدار را ارائه کند.



مدیر اجرایی ستاد سرشماری افزود: 117 وسیله نقلیه و راننده، 22 کارشناس مسئول فنی و اجرایی، سه معاون فنی، 25 کارشناس گروه روستایی، 246مأمور شهری، 75 آمارگیر روستا، 20 کارشناس بازبین و 81 بازبین بکارگیری شده است.