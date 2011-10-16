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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

گرزین:

640 نفر مشغول آمارگیری در گرگان می شوند

640 نفر مشغول آمارگیری در گرگان می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: علاوه بر نیرو های ستادی 640 نفر آمارگیر پس از گذراندن دوره آموزشی دو هفته ای از 2 تا 22 آبان در شهرستان مشغول به آمار گیری می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین ظهر یکشنبه در ستاد اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان افزود: سرشماری برای کشور یک ضرورت است و آمار درست  بهترین ابزار برای برنامه ریزی آینده کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به زیر ساخت های اولیه برای توسعه همه جانبه کشور و استان افزود: اطلاعات از داشته های موجود و نیازهای لازم برای پیشرفت و سرعت بخشی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و .... با یک سرشماری دقیق امکان پذیر است.

گرزین با اهمیت دانستن سازندگی پایدار برای استان و شهرستان اظهار داشت: اجرای طرح عظیم سرشماری نفوس و مسکن در سال 90، می تواند خدمت صادقانه و پایدار را ارائه کند.
 
مدیر اجرایی ستاد سرشماری  افزود: 117 وسیله نقلیه و راننده، 22 کارشناس مسئول فنی و اجرایی، سه معاون فنی، 25 کارشناس گروه روستایی، 246مأمور شهری، 75 آمارگیر روستا، 20 کارشناس بازبین  و 81 بازبین بکارگیری شده است.
کد مطلب 1434642

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