شایعه جدایی از آرسنال مرا می خنداند

به گزارش خبرگزاری مهر، شایعاتی در رسانه های انگلستان مطرح شده مبنی بر اینکه این بازیکن فصل آینده به منچسترسیتی خواهد رفت.

بر پایه گزارش اسکای اسپورتس، پیش از این امانوئل آدبایور، گائل کلیشی، سمیر نصری و کولو توره از تیم فوتبال آرسنال به سیتی پیوسته اند.

رابین فن پرسی در این رابطه اظهار داشت: می خواهم چیزی بگویم و آن هم اینکه به آرسنال متعهد هستم هرچند که مردم از طریق رسانه ها داستان پردازی می کنند. برای مثال گفته اند که من حتی خانه ام را هم فروخته ام تا مقدمات جدایی خود از آرسنال را فراهم آورم در حالی که این موضوع مربوط به حالا نمی شود.

کاپیتان هلندی آرسنال افزود: وقتی من این اخبار را در روزنامه ها می خوانم خنده ام می گیرد و مردم نباید هرآنچه می خوانند را باور کنند. من کاپیتان آرسنال هستم و به این تیم تعهد دارم. می گویند خانه ام را فروخته ام اما مگر قرار است در خیابان زندگی کنم. بله من خانه ام را فروخته ام اما یک خانه قشنگ دیگر در لندن خریده ام. من تاکید می کنم که به آرسنال تعهد دارم و تعهدم را در زمین نشان می دهم.