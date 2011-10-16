2000 جلد کتاب به مراکز فرهنگی دینی نور اهدا شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی عزم همگانی را می طلبد که باید همه دستگاهها برای تحقق این امر مهم اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه مطالعه سبب پیشرفت و ترقی جامعه می شود، اظهار داشت: راههای ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه باید شناسانده شود.

محمدی بیان داشت: تقویت و توسعه کتابخانه در مدارس، مساجد، پایگاههای مقاومت، مراکز علمی و درمانی، برگزاری نمایشگاه های کتاب و توسعه خدمات اینترنتی از جمله راههای فرهنگ کتابخوانی در جامعه است.

شهرستان گردشگر پذیر نور دیار ادبای شهیری چون علی اسفندیاری پدر شعر نو ایران است.

