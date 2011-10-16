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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

محمدی اعلام کرد:

2000 جلد کتاب به مراکز فرهنگی دینی نور اهدا شد

2000 جلد کتاب به مراکز فرهنگی دینی نور اهدا شد

نور - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نور گفت: دو هزار جلد کتاب در ششماهه نخست امسال به مراکز فرهنگی، دینی و مذهبی نور اهدا شد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی عزم همگانی را می طلبد که باید همه دستگاهها برای تحقق این امر مهم اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه مطالعه سبب پیشرفت و ترقی جامعه می شود، اظهار داشت: راههای ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه باید شناسانده شود.

محمدی بیان داشت: تقویت و توسعه کتابخانه در مدارس، مساجد، پایگاههای مقاومت، مراکز علمی و درمانی، برگزاری نمایشگاه های کتاب و توسعه خدمات اینترنتی از جمله راههای فرهنگ کتابخوانی در جامعه است. 

شهرستان گردشگر پذیر نور دیار ادبای شهیری چون علی اسفندیاری پدر شعر نو ایران است.
 

کد مطلب 1434646

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