به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی لیالی در جمع خبرنگاران اعزامی در مدینه منوره با بیان این مطلب افزود: چهارم ذیحجه نیز انتقال آخرین گروه زائر به مکه مکرمه صورت میگیرد و شهر مدینه از زائر ایرانی تخلیه خواهد شد.
وی با بیان اینکه کل دوره عملیات انتقال حجاج از ایران به عربستان 25 روز به طول میانجامد، گفت: تا کنون عملیات انتقال حجاج از ایران به عربستان به خوبی انجام شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تا 8 آبان ماه، 97 هزار زائر ایرانی به مدینه منوره و مکه مکرمه منتقل خواهند شد، افزود: 8 آبان ماه عملیات انتقال حجاج از ایران به عربستان به پایان خواهد رسید.
لیالی با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود 11 هزار زائر ایرانی در مکه مکرمه به سر میبرند، اظهارداشت: همچنین بعد از ظهر امروز اولین گروه زائران ایرانی از مدینه منوره به مکه مکرمه منتقل میشوند.
وی با بیان اینکه چهارشنبه 27 مهر ماه تعداد زائران ایرانی در مدینه منوره به بالاترین عدد میرسد، افزود: چهارشنبه هفته جاری تعداد زائران ایرانی در مدینه منوره به 26 هزار و 164 نفر خواهد رسید.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره مدت اقامت زائران ایرانی در مدینه منوره نیز گفت: زائرانی که ابتدا به مکه مکرمه وارد شدهاند نیز مانند زائرانی که ابتدا وارد مدینه منوره شدهاند از نظر مدت اقامت در شهر مدینه مانند یکدیگر هستند. زائران ایرانی چه مدینه بعد و چه مدینه قبل، مدت حضورشان در مدینه منوره 7 روزه خواهد بود.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه 3 روز دیگر اوج جمعیت زائران ایرانی در مدینه منوره خواهد بود، گفت: آخرین گروه زائران ایرانی دوم آبان ماه وارد این شهر میشود.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی لیالی در جمع خبرنگاران اعزامی در مدینه منوره با بیان این مطلب افزود: چهارم ذیحجه نیز انتقال آخرین گروه زائر به مکه مکرمه صورت میگیرد و شهر مدینه از زائر ایرانی تخلیه خواهد شد.
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