به گزارش خبرنگار مهر، احمد زمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی با اشاره به زندگی سیاسی اجتماعی استاد علی اکبر پرورش که از دوران دانشجویی آغاز شد، تصریح کرد: استاد پرورش از چهرههای برجستهای همچون علامه محمد تقی جعفری، علامه محمد حسین طباطبایی، شهید مطهری در زمان خود از آنها بهره گرفت.
وی اظهار داشت: تجلیل از شاخصها و چهرههای انقلابی، ضمن تجلیل از خدمات خالصانه این بزرگمردان، الگوسازی برای نسل جوان است و حضور چهرههای انقلابی و افرادی که بنیانگذار انقلاب را درک و حس کردهاند و از منویات امام خمینی (ره) استفاده کردهاند، میتوانند با ابراز منویات آن بزرگوار انقلاب را در ذهن عمومی زنده نگه دارند.
دبیر علمی همایش نکوداشت استاد پرورش در اصفهان با بیان اینکه پرورش در سال ۱۳۲۱ در اصفهان متولد شد و پس از پایان تحصیلات ابتدائی و متوسطه در دانشگاه اصفهان مدرک لیسانس خود را در رشته ادبیات اخذ کرد، گفت: وی مدرک فوق لیسانس خود را در دانشسرای عالی تهران در رشته کارآموزی دبیری دریافت کرد.
زمانی با اشاره به آغاز اقدامات سیاسی استاد پرورش اضافه کرد: پرورش پس از گذراندن دوران سربازی نخستین اقدامات سیاسی خود را آغاز کرد و اطلاعات ژاندارمری آن زمان در مقابل سخنرانیهای او عکسالعملهای فراوانی نشان داد که در نهایت رژیم او را از سخنرانی تا پایان خدمت منع کرد.
وی در ادامه به حضور پرورش در کانونهای علمی تربیتی جهان اسلام، انجمنهای اسلامی دانشآموزان و انجمن مددکاری امام زمان(عج) و سخنرانی برای جوانان اشاره و گفت: در پنج رمضان سال 57 و تحصن در منزل آیتالله خادمی از مراحل حضور فعال پرورش در آن ایام بود و برجستهترین آن سخنرانی در عاشورا و تاسوعای حسینی که تأثیر بسیاری در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.
این مسئول از آثار به چاپ رسیده استاد پرورش پیامبر در مکه و علی در مدینه را نام برد و اظهار داشت: در تابستان 58 به عنوان یکی از نمایندگان خبرگان انتخاب و در اسفند 58 نماینده مجلس نماینده مجلس شورای اسلامی در دورههای اول، سوم و چهارم و مدتی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی دوره اول، دوم و چهارم منصوب میشود.
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