اعزام 18هزار و 300 دانش آموز استان مرکزی به مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران به تفاهم نامه منعقده فی ما بین بسیج مستضعفان، سپاه و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعزام یک میلیون نفر از دانش آموزان و فرهنگیان کشور به مناطق عملیاتی جنوب کشور طی سال جاری اشاره کرد و گفت: براساس این تفاهم نامه مقرر شده 18 هزار و 300 دانش آموز استان مرکزی در قالب شش لشگر تا پایان سال جاری به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شوند.

وی ادامه داد: اعزام دانش آموزان و فرهنگیان کشور به مناطق عملیاتی جنوب کشور با هدف ترویج فرهنگ ایثار و دفاع مقدس در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن صورت می گیرد.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی ایران امروز بعد از شکست در جنگ سخت علیه این نظام با در پیش گرفتن جنک نرم در برابر ایران قصد آن دارند تا اهداف شوم خود را درسرزمین اسلامی ایران پیاده کنند.

سردار ابوحمزه بیان داشت: فرهنگ غنی دفاع مقدس قدرت نرم بزرگ ملت ایران در برابر جنگ نرم دشمن است قدرت نرمی که اگر به درستی شناخته و در جامعه تبیین شود اثرات چشمگیری در مقابله با جنگ نرم عاید نظام خواهد کرد.

وی محوری ترین هدف دشمن در جنگ نرم را مقابله با تعالی جوانان برشمرد و افزود: دشمن در جنگ نرم علیه ایران اعتقادات و باورهای جوانانی را نشانه گرفته که آینده این نظام در دست آنهاست.

فرمانده سپاه ورح الله استان مرکزی گفت: آشنا کردن نسل جوان با فلسفه جهاد، حفظ و ارتقای روحیه جهاد و ایثار و استکبارستیزی، تجدید خاطرات رزمندگان غیور اسلام و دستاوردهای دوران دفاع مقدس، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، مقابله با جنگ نرم دشمن از طریق الگودهی و معرفی جلوه‌های عینی ایثار و مقاومت، تبیین عظمت و ملت ایران در برابر استکبار جهانی و بیان ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان را از اهداف کیفی برگزاری اردوهای راهیان نور است.