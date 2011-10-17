هدف واشنگتن لوث کردن موضوع مذاکره ایران و آمریکا است

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر مذاکره نماینده این کشور در سازمان ملل با مسئولان ایرانی اظهار داشت: مذاکره با آمریکا موضوعی نیست که در سطح دیپلماسی دولتی حل شود و یا حتی در این سطح درباره آن تصمیم گیری شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مذاکره با آمریکا تابع شرایط ویژه ای است که نظام تعیین می کند و مقامات ارشد نظام باید در این رابطه تصمیم بگیرند.

نقوی هدف آمریکا از طرح چنین ادعاهایی را لوث کردن مذاکره ایران و آمریکا در سطح جهان خواند و گفت: آمریکا در صدد تنزل جایگاه مذاکره با ایران در سطح بین المللی است.

نماینده ورامین افزود: ایالات متحده با طرح چنین ادعاهایی قصد دارد به افکار عمومی اعلام کند که ما آمادگی مذاکره با ایران را داریم اما جمهوری اسلامی مذاکرات را رد می کند.

به گزارش مهر، چندی پیش یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا از مذاکره نماینده این کشور در سازمان ملل با یکی از مسئولان ایرانی درباره سناریوی واهی ترور سفیر عربستان سخن گفته بود. این ادعا از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد.