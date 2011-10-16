به گزارش خبرنگار مهر‏، احمد عفتان ظهر یک شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فضای سبز ورودی شهر قم اظهار داشت: تا پایان آذرماه سال جاری 70 هکتار از ورودی شمالی شهر قم درختکاری می‌شود.



وی افزود: طرح درختکاری اطراف اتوبان قم به تهران برای نخستین بار در سال 70 تحت عنوان "جنات یک" شروع شد و به لحاظ شرایط محیطی و آب و هوایی استان و بخصوص سرمای غیر مترقبه قم در سال 86 بیشتر درختان کاشته شده خشک شدند.



وی ادامه داد: سال گذشته استاندار قم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را موظف کرد که ورودی شهر قم تا شهرک شکوهیه را درختکاری و فضای سبز زیبا ایجاد کند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم گفت: در درجه نخست شهرداری قم و اداره کل منابع طبیعی استان مطالعات اولیه این طرح را انجام دادند و تقسیم کار صورت گرفت و وظیفه درختکاری داخل شهر قم به شهرداری و خارج از شهر نیز به اداره کل منابع طبیعی محول شد.



وی ابراز داشت: محدوده درختکاری اداره کل منابع طبیعی قم 108 هکتار در دو قطعه 70 و 38 هکتاری است که قرار است 60 هزار اصله نهال در این دو قطعه از گونه‌های مقاوم به شوری و آب و هوای خشک شامل زیتون تلخ،‏ زبان گنجشک‏، کاج، خر زهره و پده کاشته شود و در حال حاضر عملیات اجرایی قطعه 70 هکتاری با توجه به تأمین اعتبار آن آغاز شده است و طرح قطعه 38 هکتار نیز آماده است و فقط منتظر تصویب تامین اعتبار آن هستیم.



عفتان با اشاره به اینکه طرح درختکاری شهرداری قم 80 هکتار است‏، اضافه کرد: در این طرح درختکاری ورودهای شهر قم، تأمین آب از چاه عمیق با دبی 35 متر در ثانیه و کیفیت بسیار مناسب صورت گرفته است و درختان بصورت قطره‌ای و تحت فشار آبیاری می‌شود.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم اظهار داشت: اعتبار درختکاری قطعه اول 700 میلیون تومان و قطعه دوم یک میلیارد و 200 میلیون تومان است که درختکاری قطعه 70 هکتاری تا پایان آذرماه سال جاری به اتمام می‌رسد و اتمام کار درختکاری قطعه 38 هکتاری نیز به زمان دریافت اعتبار بستگی دارد.



سرانه فضای سبز قم نسبت به میانگین کشوری یک پنجاهم است



وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز قم نسبت به میانگین کشوری یک پنجاهم است‏، اضافه کرد: اتوبان قم به تهران، اصلی ترین مسیر کشور است و سالانه میلیون‌ها زائر و مسافر از این مسیر تردد می‌کنند‏ٌ، بنابراین باید چشم انداز مناسبی داشته باشد.



عفتان ابراز داشت: طرح دیگری نیز در دست اقدام است که ایجاد پارک تفریحی با استخری بزرگ و شبیه دریاچه‌ است که در مقابل مجتمع توریستی مهتاب احداث می‌شود.