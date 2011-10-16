حضور انجمن بازیهای رایانه ای دانشگاه مازندران در نمایشگاه رسانه های دیجتال

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیدات نخستین انجمن علمی بازیهای رایانه‌ای دانشجویان ایران به حدی برای بازدید کنندگان هیجان انگیز و جالب بود که افراد با سنین مختلف به تماشا و تست بازی‌ها می‌ پرداختند.

مسئولان کشوری و بنیاد ملی بازیها‌ی رایانه‌ای و شرکتهای بازی‌ساز از این غرفه بازدید کرده و امیدواری خود را در خصوص آینده بازیها و موفقیتهای این انجمن بیان کردند.

بنیاد ملی بازی‌ها‌ی رایانه ‌ای و شرکت‌های بازی‌ ساز آمادگی خود را برای همکاران در برنامه‌های آینده این انجمن اعلام کردند.

بازیهای ارائه شده در این نمایشگاه به ترتیب رویای دکمه‌ها و فوتبال دستی به صورت رایانه‌ای بوده است.

در پروژه‌های آینده این انجمن بازیهای مطرح زیادی تعریف شده است. فعالیت‌های این انجمن با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران انجام می‌شود.

دانشگاه مازندران بزرگترین دانشگاه دولتی استان است.