  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

حضور انجمن بازیهای رایانه ای دانشگاه مازندران در نمایشگاه رسانه های دیجتال

حضور انجمن بازیهای رایانه ای دانشگاه مازندران در نمایشگاه رسانه های دیجتال

بابلسر - خبرگزاری مهر: غرفه انجمن علمی بازیهای رایانه‌ای دانشگاه مازندران در نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال تهران در کنار شرک‌های بازی‌ ساز مطرح ایران حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیدات نخستین انجمن علمی بازیهای رایانه‌ای دانشجویان ایران به حدی برای بازدید کنندگان هیجان انگیز و جالب بود که افراد با سنین مختلف به تماشا و تست بازی‌ها می‌ پرداختند.

مسئولان کشوری و بنیاد ملی بازیها‌ی رایانه‌ای و شرکتهای بازی‌ساز از این غرفه بازدید کرده و امیدواری خود را در خصوص آینده بازیها و موفقیتهای این انجمن بیان کردند.

بنیاد ملی بازی‌ها‌ی رایانه ‌ای و شرکت‌های بازی‌ ساز آمادگی خود را برای همکاران در برنامه‌های آینده این انجمن اعلام کردند.

بازیهای ارائه شده در این نمایشگاه به ترتیب رویای دکمه‌ها و فوتبال دستی به صورت رایانه‌ای بوده است.

در پروژه‌های آینده این انجمن بازیهای مطرح زیادی تعریف شده است. فعالیت‌های این انجمن با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران انجام می‌شود.

دانشگاه مازندران بزرگترین دانشگاه دولتی استان است.

کد مطلب 1434663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها