نتیجه مساوی برابر فولاد نیز پاداش دارد/ ادامه روند صعودی مس

سید نصرالله گنجعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای تمام بازیکنان مس کرمان طبق قولی که مدیران داده بودند جهت برد مقابل پرسپولیس د ومیلیون تومان پاداش تعلق می گیرد.

وی بیان داشت: این پاداش به درخواست بلاژویچ از مدیران بالادستی مس نظیر صعد محمدی و داوری بوده و مسئولین رده بالای مس نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.

گنجعلیخانی ادامه داد: برای بازی با فولاد نیز برنامه ریزی شده طبق قانون پاداش و جریمه در باشگاه، اگر بازی را ببرند پاداش می گیرند و حتی در این بازی اگر به دلیل شرایط خاص تیم در جدول در این بازی مساوی هم از فولاد بگیریم بازیکنان پاداش دریافت می کنند.

گنجعلیخانی تصریح کرد: هر چند بازیکنان مس کرمان برای مسائل مالی بازی نمی کنند اما پاداش بردها را برای بهبود شرایط تیم و روحیه بازیکنان می پردازیم.

وی ادامه داد: اولویت اولیه بلاژویچ در کرمان تقویت تیم بزرگسالان است اما هم برای کمیته فنی و هم برای تیم های پایه و جوانان برای حضور وی برنامه سنگینی داریم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان تصریح کرد: قصد داریم در همه شهرستانها تیم هایی در حد جوانان انتخاب کنیم و با کمک وی که یکی از بهترین مربیان جهان است به زودی ضمن پرورش بازیکنان بومی در استان بازیکن نیز صادر کنیم.

