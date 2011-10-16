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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

گنجعلیخانی به مهر خبر داد:

نتیجه مساوی برابر فولاد نیز پاداش دارد/ ادامه روند صعودی مس

نتیجه مساوی برابر فولاد نیز پاداش دارد/ ادامه روند صعودی مس

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل باشگاه مس کرمان گفت: برد یا مساوی در بازی مس کرمان مقابل فولاد خوزستان پاداش دارد.

سید نصرالله گنجعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای تمام بازیکنان مس کرمان طبق قولی که مدیران داده بودند جهت برد مقابل پرسپولیس د ومیلیون تومان پاداش تعلق می گیرد.

وی بیان داشت: این پاداش به درخواست بلاژویچ از مدیران بالادستی مس نظیر صعد محمدی و داوری بوده و مسئولین رده بالای مس نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.

گنجعلیخانی ادامه داد: برای بازی با فولاد نیز برنامه ریزی شده طبق قانون پاداش و جریمه در باشگاه، اگر بازی را ببرند پاداش می گیرند و حتی در این بازی اگر به دلیل شرایط خاص تیم در جدول در این بازی مساوی هم از فولاد بگیریم بازیکنان پاداش دریافت می کنند.

گنجعلیخانی تصریح کرد: هر چند بازیکنان مس کرمان برای مسائل مالی بازی نمی کنند اما پاداش بردها را برای بهبود شرایط تیم و روحیه بازیکنان می پردازیم.

وی ادامه داد: اولویت اولیه بلاژویچ در کرمان تقویت تیم بزرگسالان است اما هم برای کمیته فنی و هم برای تیم های پایه و جوانان برای حضور وی برنامه سنگینی داریم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان تصریح کرد: قصد داریم در همه شهرستانها تیم هایی در حد جوانان انتخاب کنیم و با کمک وی که یکی از بهترین مربیان جهان است به زودی ضمن پرورش بازیکنان بومی در استان بازیکن نیز صادر کنیم.
 

کد مطلب 1434664

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