جشنواره منطقه ای اختراعات "کویر" در یزد برگزار می شود

حبیب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند اجرا و پیگیری جشنواره منطقه ای اختراعات کویر اظهار داشت: این جشنواره با حضور مخترعانی از استانهای یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در استان یزد برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این راستا کمیته های 18 گانه تشکیل شده و مسئولان کمیته ها و شرح وظایف آنها مشخص شده است.

زارع ادامه داد: مدت زمان اجرای برنامه ها برای اجرایی شدن در دستور کار قرار گرفته است ضمن اینکه فراخوان جشنواره نیز با توجه به زمان برگزاری، از اواخر مهرماه آغاز می شود.

وی عنوان کرد: تمهیدات لازم برای ارزیابی مقدماتی اختراعات ارسال شده به دبیرخانه جشنواره اندیشیده شده تا در سریع ترین زمان ممکن ارزیابی مقدماتی از اختراعات صورت گیرد.

نمایشگاه ارائه طرحهای برتر این جشنواره اوایل دیماه سال جاری با حضور مخترعانی از استانهای یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در یزد برگزار می شود.