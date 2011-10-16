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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

در چهارمحال و بختیاری/

684 شعبه اخذ رای انتخابات مجلس وجود دارد

684 شعبه اخذ رای انتخابات مجلس وجود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری استان چهار محال و بختیاری گفت: 684 شعبه اخذ رای برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر این استان دائر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نوروزی صبح یکشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: 10درصد حوزه های انتخاباتی به صورت 100درصدی رایانه ای انجام می شود.

وی با بیان اینکه 25 فرایند به صورت الکترونیکی انجام می شود، اذعان داشت: 14 فرایند الکترونیکی قبل از انتخابات، چهار فرایند حین انتخابات، چهار فرایند پشتیبان انتخابات و تنها یک فرایند اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام نمی شود.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری چهار محال و بختیاری با  بیان اینکه در انتخابات سه مرحله مهم باید در نظر گرفته شود، بیان داشت: وفا داری به قانون، انتخاب افراد دلسوز و اصلح و وابسته نبودن فرد به قدرت و ثروت باید در نزد مردم استان در نظر گرفته شود.
 

کد مطلب 1434667

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