684 شعبه اخذ رای انتخابات مجلس وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نوروزی صبح یکشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: 10درصد حوزه های انتخاباتی به صورت 100درصدی رایانه ای انجام می شود.

وی با بیان اینکه 25 فرایند به صورت الکترونیکی انجام می شود، اذعان داشت: 14 فرایند الکترونیکی قبل از انتخابات، چهار فرایند حین انتخابات، چهار فرایند پشتیبان انتخابات و تنها یک فرایند اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام نمی شود.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در انتخابات سه مرحله مهم باید در نظر گرفته شود، بیان داشت: وفا داری به قانون، انتخاب افراد دلسوز و اصلح و وابسته نبودن فرد به قدرت و ثروت باید در نزد مردم استان در نظر گرفته شود.

