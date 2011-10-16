ثبت بارش 323 میلیارد و 13میلیون مترمکعبی در سال آبی گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها اعلام کرد: حجم کل ریزش های جوی سال آبی 90 - 89 افزون بر 323 میلیارد و 13 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، اظهار داشت: حجم کل ریزش های جوی در سال آبی 90 - 89 در رتبه سی و ششم بارش های 43 سال اخیر قرار گرفت.

حاج رسولی ها با بیان اینکه این حجم معادل 196 میلیمتر بارندگی است، افزود: میزان ریزش های جوی سال آبی 90 - 89 در مقایسه با متوسط بلند مدت 21 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، رتبه نخست بارندگی های 43 سال گذشته مربوط به سال آبی 72 - 71 به میزان 7/338 میلیمتر است. پایین ترین رتبه حجم بارندگی های یکساله نیز مربوط به سال آبی 87 - 86 به میزان 3/138 میلیمتر است.