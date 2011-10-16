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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

سمینار شبکه های نوین ارتباطات بی سیم و سیار برگزار می شود

سمینار شبکه های نوین ارتباطات بی سیم و سیار برگزار می شود

دومین سمینار شبکه های نوین ارتباطات بی سیم و سیار 26 تا 28 مهرماه در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار به ریاست دکتر جواد صالحی – چهره ماندگار سال 1388 - و دکتر محمدرضا پاکروان – رئیس کمیته ارشد ارتباط با صنعت - برگزار می شود و شرکتهای تامین تله کام – اپراتور سوم تلفن همراه -، همراه اول و دو شرکت چینی هوواوی و ZTE از حامیان آن هستند.

نشست تخصصی با حضور 3 اپراتور موبایل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله برنامه های اصلی این سمینار خواهد بود و در این سمینار نمایشگاه تخصصی نیز برگزار می شود.
 
کانون علمی فرهنگی رسانا با توجه به نیاز کشور به پیشرفت شبکه های ارتباطات سیار در عصر تکنولوژی و نیز گسترش کاربردهای این شبکه در سراسر کشور، دومین دوره سمینار " شبکه های نوین ارتباطات بی سیم و سیار" را برگزار می کند.
کد مطلب 1434669

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