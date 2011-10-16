استاندار قزوین از پروژه مسکن مهر شهرستان آبیک بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر احمد عجم استاندار قزوین به همراه نادر محمدزاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان و هوشنگ علایی فرماندار آبیک عصر یکشنبه از روند احداث پروژه های مسکن مهر در این شهرستان بازدید کرد.

احمد عجم در بازدید از قسمت های مختلف پروژه مسکن مهر ضمن ابراز رضایت از روند اجرای پروژه بر اتمام آن در موعد مقرر تاکید کرد.

وی در این بازدید گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر گامهای موثری به منظور تامین مسکن مورد نیاز مردم توسط دولت برداشته شده است و بسیاری از نیازمندان به صاحب خانه شدن امیدوار شده اند.

استاندار قزوین افزود: احداث پروژه های مسکن مهر در استان ها یکی از سیاست های مهم و موثر دولت نهم و دهم در مسیر خانه دار شدن اقشار کم درآمد و همچنین کنترل قیمت مسکن بود که به خوبی به مرحله اجرا درآمده است.

وی در ادامه به پروژه در دست اجرای سه هزار واحدی مسکن مهر شهرستان آبیک اشاره و تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه مراحل پایانی خود را طی می کند و به زودی شاهد بهره برداری از این پروژه بزرگ خواهیم بود.

استاندار قزوین کیفیت ساخت منازل مسکونی مهر را مطلوب ارزیابی کرد و یادآورشد: استان قزوین در اجرای پروژه های مسکن مهر وضعیت مناسبی دارد و از نظر کیفیت ساخت و ساز در کشور در رتبه های برتر قرار دارد.

نادر محمدزاده رئیس سازمان و مسکن و شهرسازی استان هم در خصوص پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در شهرهای استان گزارشی ارایه کرد.















