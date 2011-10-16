ناگفته ها به روایت تصویر؛ انتظار انقلابیون با شادی حماسیون

اولین تصویر امروز مربوط به تظاهرات ضد سرمایه داری در کشورهای مختلف جهان است که روز گذشته برگزار شد.

این تصویری است که از تحولات روز گذشته نیویورک تهیه شده و نحوه برخورد پلیس آمریکا با معترضان را نشان می دهد. همزمان با تظاهرات ضد سرمایه داری در بیش از هزار شهر آمریکا، اعتراضات فراگیر در 82 کشور مختلف جهان از جمله کانادا، مجارستان، آلمان، ایتالیا، پرتغال و هلند بر پا شد.

دومین تصویر امروز مربوط به وقوع سیلی عظیم در تایلند است.

این سیل یکی از بزرگترین سیلهایی بوده که در سالهای اخیر در کشور تایلند رخ داده و در اثر آن تا کنون دست کم 300 نفر کشته شده اند.

تصویر بعدی مربوط به مبادله زندانیان فلسطینی با نظامی صهیونیست است که صبح امروز یکشنبه نیز اسامی زندانیانی که قرار است آزاد شوند منتشر شد.

این عکس در مناطق فلسطینی نشین تهیه شده و شادی مردم فلسطین و نیروهای مقاومت را نشان می دهد.

چهارمین تصویر امروز مربوط به زیباییهای فصل پاییز و رنگارنگ شدن برگ گیاهان و درختان است .

با فرا رسیدن پاییز اغلب حیوانات، کوچ به مناطق گرمسیری را آغاز می کنند که این مسافرتها اغلب تصاویر جذابی را پدید می آورند.

آخرین تصویر امروز مربوط به تحولات یمن و ادامه درگیریهای نظامی میان انقلابیون و قذافیون است.

منابع وابسته به انقلابیون اعلام کرده اند در هنگام جنگ، معمر قذافی سلاحهای زیادی را میان مردم توزیع کرده است و در بازرسی از منازل طرابلس مقادیر زیادی سلاح کشف شده است.