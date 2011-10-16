24 کشته در یورش اوباش صالح/ گسترش اعتراضات به مناطق حساس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهرهای مختلف یمن امروز نیز شاهد درگیریهای خونینی به ویژه در شهرهای تعز و صنعا بود.

در صنعا پایتخت یمن عوامل عبدالله صالح دیکتاتور این کشور به معترضان یمنی حمله ور شدند به طوری که 12 نفر از جمله غیر نظامیان و شماری از سربازان یمنی کشته شدند.

در تعز نیز اوباش طرفدار صالح به تظاهرات کنندگان یورش بردند که منجر به کشته شدن یک زن شد. گفته می شود طی 24 ساعت گذشته در پی حملات نیروهای امنیتی دیکتاتور یمن به معترضان با استفاده از گازهای سمی و تیراندازی 30 نفر کشته شده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که جوانان انقلابی یمن قرار است امروز تظاهرات گسترده ای علیه عبدالله صالح در صنعا برگزار کنند.

"ولید العماری" مسئول اطلاع رسانی جوانان انقلابی یمن در این رابطه اعلام کرد: ما به اعتراضات خود ادامه می دهیم حتی اگر هزاران نفر از جوانان ما توسط عوامل عبدالله صالح کشته شوند.

وی افزود: ما برای سقوط رژیم دیکتاتوری صالح تلاش می کنیم و اعتراضات خود را از میدان التغییر صنعا به سوی مناطق حساسی که طرفداران صالح در آنها حضور دارند گسترش خواهیم داد.

گفتنی است در حال حاضر به دلیل شدت اعتراضات در صنعا و امنیتی شدن چهره شهر تمام مدارس صنعا بسته شده اند.