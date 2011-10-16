تولید پسته خشک ورامین 15 درصد بالاتر از میانگین کشوری است

حسین به نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میانگین کشت پسته خشک در کشور حدود 900 کیلوگرم است که شهرستان ورامین با یکهزار و 300 کیلوگرم پسته خشک در هکتار، حدود 15 درصد بالاتر از میانگین کشوری تولید پسته دارد.

وی اظهار داشت: کشت پسته در شهرستان ورامین به دلیل شرایط مستعد در حال افزایش است به طوریکه از سال 75 تاکنون نزدیک به چهار هزار هکتار به اراضی آن افزوده شده و پیش بینی می شود تا سال آینده به 1.5 برابر افزایش یابد.

بیشترین سطح کشت گندم و جو استان تهران به ورامین اختصاص دارد



این مسئول ادامه داد: میزان کشت گندم در ورامین بالغ بر 10 هزار هکتار و کشت جو 12 هزار هکتار است که بیشترین سطح کشت استان تهران را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: میانگین عملکرد گندم بالای پنج تن و میانگین عملکرد جو چهار هزار و 500 کیلوگرم در هکتار است که در مقایسه با میانگین کشوری میانگین خوبی است.

به نیا افزود: حدود شش هزار هکتار زمین زیر کشت ذرت علوفه‌ ای در منطقه وجود دارد که در مقابل شاخص عملکرد کشوری 142.5 تن در هکتار، در دو سال گذشته بالغ بر 142 تن در هکتار ذرت علوفه‌ای کشت شده و این در حالیست که میانگین منطقه‌ای حدود 50 تا 55 تن است.

وی گفت: شهرستان ورامین بزرگترین شهرستان از نظر تولیدات کشاورزی در استان تهران است و با عملکردی که در این زمینه داشته به عنوان قطب کشاورزی استان تهران شناخته شده است.