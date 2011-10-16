اعزام زائران مدینه اول به مکه مکرمه آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، این زائران که هفدهم مهرماه وارد مدینه منوره شده بودند با طی دوره یک هفته‍ای اقامت در مدینه منوره و پس از حضور در مسجد النبی و دیگر اماکن متبرک مدینه از امروز یکشنبه راهی مکه مکرمه شدند.

در نخستین گروه پانصد نفر در قالب 4 کاروان عازم مکه مکرمه شدند. این تعداد زائر ابتدا لبیک گویان در مسجد شجره محرم شده و سپس با اتوبوس به مکه می‌روند. زائران پس از ورود به مکه ابتدا عمره تمتع را به جا می‌آورند و سپس در مناطق مختلف مسکونی مستقر می‌شوند.

تاکنون 19 هزار و 389 نفر در قالب 119 کاروان از شهرهای مختلف کشورمان وارد مدینه منوره شده اند.



پرواز حجاج به مقاصد مکه مکرمه و مدینه منوره در سال جاری، از 16 مهر ماه برابر با دهم ذی‌القعده به مکه مکرمه آغاز شد و ‌زمان بازگشت حجاج از مکه مکرمه و مدینه منوره به ایران، از روز ‌20 آبان ‌ماه شروع می‌شود و تا پایان روز یازدهم آذر ماه خواهد بود.



آخرین پرواز حج تمتع امسال در نهم آبان ‌ماه سال جاری انجام می‌شود و به طور کلی ‌انجام پرواز در عملیات رفت به سمت مکه و مدینه، 29 روز به طول می‌انجامد.

