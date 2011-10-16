  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

از امروز ؛

اعزام زائران مدینه اول به مکه مکرمه آغاز شد

اعزام زائران مدینه اول به مکه مکرمه آغاز شد

اعزام زائران مدینه اول به مکه مکرمه از امروز یکشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، این زائران که هفدهم مهرماه وارد مدینه منوره شده بودند با طی دوره یک هفته‍ای اقامت در مدینه منوره و پس از حضور در مسجد النبی و دیگر اماکن متبرک مدینه از امروز یکشنبه راهی مکه مکرمه شدند.

در نخستین گروه پانصد نفر در قالب 4 کاروان عازم مکه مکرمه شدند. این تعداد زائر ابتدا لبیک گویان در مسجد شجره محرم شده و سپس با اتوبوس به مکه می‌روند. زائران پس از ورود به مکه ابتدا عمره تمتع را به جا می‌آورند و سپس در مناطق مختلف مسکونی مستقر می‌شوند.

تاکنون 19 هزار و 389 نفر در قالب 119 کاروان از شهرهای مختلف کشورمان وارد مدینه منوره شده اند.

پرواز حجاج به مقاصد مکه مکرمه و مدینه منوره در سال جاری، از 16 مهر ماه برابر با دهم ذی‌القعده به مکه مکرمه آغاز شد و ‌زمان بازگشت حجاج از مکه مکرمه و مدینه منوره به ایران، از روز ‌20  آبان ‌ماه شروع می‌شود و تا پایان روز یازدهم آذر ماه خواهد بود.
 
آخرین پرواز حج تمتع امسال در نهم آبان ‌ماه سال جاری انجام می‌شود و به طور کلی ‌انجام پرواز در عملیات رفت به سمت مکه و مدینه، 29 روز به طول می‌انجامد.
 
کد مطلب 1434677

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها