طرح تحرک اجتماعی در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

سهراب بنی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح تحرک اجتماعی در این استان اجرا می شود، اظهار داشت: بیش از 123 برنامه فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود را در قالب طرح تحرک اجتماعی در سطح استان آغاز شده است.

وی افزود: طرح تحرک اجتماعی در راستای هماهنگ شدن و هدفمند شدن برنامه های مختلف اجتماعی در جامعه است.

معاون دفتر امور اجتماعی استانداری چهار محال و بختیاری با بیان اینکه 21 طرح در ابعاد مختلف اجتماعی صورت گرفته است، اذعان داشت: اجرای این طرح در ابعاد مختلف اجتماعی در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان، تحول و توزیع جغرافیای پوشش تمامی مناطق استان در اجرای این طرح در سطح استان مد نظر است.

وی با اشاره به اینکه این استان شاهد اثرات مثبت فرهنگی است، تاکید کرد: شروع موفق و تاثیر گذار برنامه های فرهنگی و اجتماعی نیازمند هدایت است.