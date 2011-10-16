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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

بنی طالبی در گفتگو با مهر:

طرح تحرک اجتماعی در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

طرح تحرک اجتماعی در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون دفتر امور اجتماعی استانداری چهار محال و بختیاری از اجرای طرح تحرک اجتماعی در این استان خبر داد.

سهراب بنی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح تحرک اجتماعی در این استان اجرا می شود، اظهار داشت: بیش از 123 برنامه فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود را در قالب طرح تحرک اجتماعی در سطح استان آغاز شده است.

وی افزود: طرح تحرک اجتماعی در راستای هماهنگ شدن و هدفمند شدن برنامه های مختلف اجتماعی در جامعه است.

معاون دفتر امور اجتماعی استانداری چهار محال و بختیاری با بیان اینکه 21 طرح در ابعاد مختلف اجتماعی صورت گرفته است، اذعان داشت: اجرای این طرح در ابعاد مختلف اجتماعی در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان، تحول و توزیع جغرافیای پوشش تمامی مناطق استان در اجرای این طرح در سطح استان مد نظر است.

وی با اشاره به اینکه این استان شاهد اثرات مثبت فرهنگی است، تاکید کرد: شروع  موفق و تاثیر گذار برنامه های فرهنگی و اجتماعی نیازمند هدایت است.

کد مطلب 1434680

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