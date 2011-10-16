افتتاح نمایشگاه اختصاصی کالاهای صادراتی ایران در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل اعلام کرد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت نمایشگاه اختصاصی کالاهای صادراتی ایران 26 مهرماه جاری در کی یف پایتخت اوکراین افتتاح می شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت، اظهار داشت: این نمایشگاه از 26 مهرماه تا یکم آبان ماه آینده (18 تا 23 اکتبر) با مشارکت 54 شرکت توانمند ایرانی در زمینه های مختلف تخصصی برگزار می شود.

صافدل تصریح کرد: در طول اقامت وزیر صنعت، معدن و تجارت در اوکراین که از26 تا 28 مهرماه خواهد بود، وی قرار است دیدارهایی جداگانه با مقامات رسمی این کشور از جمله وزرا با هدف توسعه روابط صنعتی و تجاری داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی، بیان داشت: همزمان با سفر غضنفری به اوکراین، چهارمین نشست کمیته مشترک تنظیم روابط تجاری دو کشور متعاقب برگزاری اجلاس پنجم کمیسیون مشترک در کی یف برگزار می شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت، گفت: با توجه به اهمیت برگزاری مرتب اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی به منظور توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور، جمهوری اسلامی ایران در این سفر آمادگی خود را برای برگزاری پنجمین اجلاس کمیسیون مذکور در آینده ای نزدیک در تهران اعلام می کند.

طبق گزارش سال 87 ، مجموع مبادلات ایران و اوکراین در این سال 378 میلیون دلار برآورد شده است که پسته، کشمش، خرما، انواع میوه، دارو، وسایط نقلیه، کاشی و سرامیک؛ اقلام صادراتی ایران به اوکراین را شامل می شود و در مقابل آهن و فولاد، انواع ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، دانه آفتابگردان و ذرت، چرخ و قطعات لوکوموتیو از این کشور وارد می شود.