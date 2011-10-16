عملیات رهاسازی کپور ماهی در استخرهای آبیک آغاز شد

حسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هفت هزار قطعه کپور ماهیان در استخرهای پرورشی ذخیره آب کشاورزی این شهرستان رها سازی شد.

وی افزود: این تعداد ماهی در چهار مزرعه پرورش ماهی استخر خاکی، پلیتن، زهکش و کانال خاکی رها سازی شده است.

نصیری پیش بینی کرد از این میزان ماهی رها سازی شده بیش از هفت تن ماهی برداشت شود.

نام گذاری یکی از میادین شهر آبیک بنام میدان جهاد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک همچنین گفت: با پیگیری های این مدیرت یکی از میادین این شهر به نام جهاد نامگذاری شد.

وی یادآورشد: این میدان در محل دروازه ورود به مزارع کشاورزی شهرستان آبیک قرار دارد.

شهرستان آبیک از قطب های کشاورزی و دامپروری استان قزوین محسوب می شود.















