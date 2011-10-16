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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

عملیات رهاسازی کپور ماهی در استخرهای آبیک آغاز شد

عملیات رهاسازی کپور ماهی در استخرهای آبیک آغاز شد

آبیک - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی آبیک گفت: هفت هزار قطعه کپور ماهی در استخرهای پرورش ماهی این شهرستان رهاسازی شد.

حسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هفت هزار قطعه کپور ماهیان در استخرهای پرورشی ذخیره آب کشاورزی این شهرستان رها سازی شد.
 
وی افزود: این تعداد ماهی در چهار مزرعه پرورش ماهی استخر خاکی، پلیتن، زهکش و کانال خاکی رها سازی شده است.
 
نصیری پیش بینی کرد از این میزان ماهی رها سازی شده بیش از هفت تن ماهی برداشت شود.
 
نام گذاری یکی از میادین شهر آبیک بنام میدان جهاد
 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک همچنین گفت: با پیگیری های این مدیرت یکی از میادین این شهر به نام جهاد نامگذاری شد.
 
وی یادآورشد: این میدان در محل دروازه ورود به مزارع کشاورزی شهرستان آبیک قرار دارد.
 
شهرستان آبیک از قطب های کشاورزی و دامپروری استان قزوین محسوب می شود.
 
 
 

 
     
 

 
 
 

 
کد مطلب 1434684

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