نمایشگاه بزرگ کتاب در اراک گشایش می یابد

مصطفی مشایخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نمایشگاه بزرگ کتاب اراک با حضور 250 ناشر برتر کشور و 20 ناشر برتر استان مرکزی به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی غرب کشور در اراک دایر خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف از برپایی این نمایشگاه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و معرفی تازه های نشر کشور به علاقمندان حوزه کتاب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزی یادآور شد: در مدت برگزاری این نمایشگاه ناشران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با تخفیف 40 درصدی به ارائه محصولات فرهنگی خود می پردازند.

مشایخی یادآور شد: همزمان با نمایشگاه بزرگ کتاب کشور در اراک مطبوعات و رسانه های سایبری استان مرکزی نیز در قالب 20 غرفه به ارائه توانمندیهای خود در حوزه اطلاع رسانی خواهند پرداخت.

گفتنی است نمایشگاه بزرگ کتاب استان مرکزی از تاریخ 25 مهرماه لغایت اول آبانماه پذیرای علاقمندان حوزه کتاب و کتاب خوانی است.