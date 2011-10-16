فعالیت پژوهشی در «یک هفته با کانون» علمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصادق رضایی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بازدید از هفدهمین جشنواره یک هفته با کانون استان تهران گفت: توجه به پژوهش فعالیت ویژه این جشنواره است.
وی درباره فعالیتهای گوناگون پیشبینی شده در این دوره از جشنواره گفت: جشنواره و نمایشگاه امسال استان تهران به سمت تخصصی شدن پیش رفته است، علاوه بر معرفی فعالیتهای گوناگون کانون، فعالیت ویژهای که با عنوان پژوهش و به صورت کارگاهی به مخاطبان ارایه میشود نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعامل کانون ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرحلهای است که همه فعالیتهای خود را به صورت علمی به انجام میرساند. کانون استان تهران که امسال عهدهدار بخش پژوهش بود، این فعالیت را بسیار خوب برگزار کرد.
رضایی آموزش بر مبنای پژوهش را محور جشنواره یک هفته با کانون امسال دانست و گفت: ما برای اینکه به هدف آموزش بر مبنای پژوهش برسیم، برنامههای زیادی را پیشبینی و حتی تغییر ساختاری را در کانون اعمال کردیم.
وی گفت: 2 مدیریت آموزش و پژوهش به یک مدیریت در معاونت فرهنگی کانون تبدیل شده است و این یعنی اینکه ما پژوهش را مبنای آموزش میدانیم.
هفدهمین جشنواره یک هفته با کانون استان تهران از 16 مهر همزمان با روز جهانی کودک آغاز به کار کرده و دیروز 23 مهر به کار خود پایان داد.
نظر شما