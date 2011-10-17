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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۱۳

سجادپور در گفتگو با مهر:

گزینه دبیری من برای جشنواره فیلم فجر صحت ندارد

گزینه دبیری من برای جشنواره فیلم فجر صحت ندارد

مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد خبر دبیری سی‌امین جشنواره فیلم فجر از سوی خودش را تکذیب کرد.

علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این اخبار گمانه زنی رسانه‌ای است و صحت ندارد. اطلاعی درباره دبیری جشنواره فیلم فجر ندارم.

وی همچنین درباره مشکل اکران عمومی "گزارش یک جشن" ابراهیم حاتمی کیا افزود: درباره این فیلم به زودی اظهار نظر می‌کنم.

طی چند روز گذشته برخی رسانه‌ها از دبیری علیرضا سجادپور و هاشم میرزا خانی مدیرعامل انجمن سینمای جوان خبر داده بودند. این در حالی است که مهدی مسعود شاهی دبیری این رویداد بین‌المللی را برعهده داشت.

فیلم "گزارش یک جشن" ابراهیم حاتمی کیا که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد، مدت‌ها است در انتظار گرفتن پروانه نمایش است. در این فیلم رویا تیموریان، مریلا زارعی، رضا کیانیان، داریوش ارجمند، طناز طباطبایی و... بازی می‌کنند.

کد مطلب 1434688

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