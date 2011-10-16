جشنواره ملی شهر فرهنگ در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دبیرخانه کمسیون فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها بعد از ظهر یکشنبه در این جشنواره گفت: متولی امور فرهنگی در شهرها شهرداریها هستند و اکنون شهرداری از نهاد خدماتی به نهاد فرهنگی تبدیل شده است.

علی مزاری افزود: دبیر خانه دائمی در مشهد شکل بگیرد و سالانه همین جشنواره در یک استان بر پا شود تا کارهای فرهنگی استانها برای همه عرضه شود و از موازی کاری در مراکز استانها جلوگیری شود.

غلامرضا بصیری پور، رئیس کمسیون فرهنگی شهرداری مشهد نیز بر اخلاق شهروندی تاکید کرد و افزود: فرهنگ شهروندی در گرو اخلاق شهروندی است که قطعاً باید به قرآن تکیه کرد و شهروند قرآنی تربیت کرد زیرا ما در کشوری با تربیت قرانی پرورش یافته ایم.

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد گفت: این جشنواره باعث تعامل بیشتر بین شهرداریهای کشور خواهد شد و فرصت مغتنمی برای افزایش درآمد شهردایها و کاهش هزینه ها و استفاده حداکثری از شهروندان هر شهر برای ارتقا فرهنگ شهروندی در تمام شهرهای کشور خواهد بود.

حسین شادکام این جشنواره را فرصت خوبی دانست و گفت: اکنون می توان به بومی سازی فعالیت های فرهنگی و به دست آوردن شاخص ها در حوزه شهری پرداخت.

ظریف دبیراجرایی جشنواره شهر فرهنگ به نحوه شکل گیری آن اشاره کرد و گفت: در مرداد ماه سال جاری آیین نامه اولین جشنواره تدوین و سپس با رونمایی از وب سایت در آن قرار گرفت که تا پایان مهلت مقرر بالغ بر سه هزار اثر در قالب محصولات مکتوب، چند رسانه ای، هنرهای محیطی، هدایای تبلیغاتی و پژوهش در زمینه فرهنگ شهروندی به دبیر خانه ارسال شد.

ظریف در مورد داوری ها نیز گفت: از بین 80 نفر افراد برجسته کشوری تعداد 10 نفر برای داوری دعوت شدند و محصولات این هنرمندان در یک سالن عرضه خواهد شد و در سالن دیگر به دلیل اهمیت محصولات هنر های محیطی را هم خواهیم داشت.

در ادامه این جشنواره جلسات ارائه آثاراستانها خواهد بود و بازدید از محصولات تا فردا ادامه خواهد داشت.