ترکیه و قطر میزبان آزادگان تبعیدی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس آنلاین، "صلاح البردویل" گفت : ترکیه و قطر آمادگی خود را برای میزبانی از آزادگانی که طبق توافقنامه باید به خارج از نوار غزه و کرانه باختری تبعید شوند، اعلام کرده اند.

وی افزود: دو کشور مذکور میزبان آزادگان خواهند بود، اما با فراهم آمدن شرایط، آنها می توانند به کشورهای دیگر هم منتقل شوند.

البردویل درباره چگونگی تبادل اسیران فلسطینی با نظامی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: کمیته بین المللی صلیب سرخ اسیران را از رژیم صهیونیستی تحویل می گیرد که این افراد با اتوبوسهایی عازم مصر خواهند شد.

وی بدون اینکه به جزئیات مبادله "گلعاد شالیت" نظامی رژیم صهیونیستی اشاره ای کند، افزود: وی در نوار غزه به نمایندگان صلیب سرخ یا مسئولان مصری برجسته تحویل داده می شود.

از سوی دیگر "ابوعبیده" سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) گفت : برخی طرفها سعی می کنند که طرح مبادله اسیران را به شکست بکشانند تا مقاومت را تحت فشار قرار دهند.