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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

نمایشگاه خوشنویسی اسلامی در واتیکان برگزار شد

نمایشگاه خوشنویسی اسلامی در واتیکان برگزار شد

واتیکان برای نخستین بار نمایشگاه بین المللی با محوریت خوشنویسی اسلامی برگزار کرده است، آنچه درباره این نمایشگاه منحصر به فرد محسوب می‌شود این است که هنر خطاطی ارائه شده در این نمایشگاه بر ویژگیهای پیامبر اسلام(ص) چون سخاوت، تدبیر و حکمت متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این نمایشگاه که برای نخستین بار در واتیکان و در کاخ کانسلریا برپا شده، قرار است علاوه بر رم در سایر شهرهای اروپایی نیز برگزار شود.

انجمن فرهنگی ترکیه و سفارت ترکیه در رم برگزاری نمایشگاه با عنوان "وقتی که عشق به پیامبر(ص) به هنر تبدیل می شود" را برعهده داشته اند. در این نمایشگاه نمونه آثار هنری، معماری از خطاطی توسط هنرمندان ترکیه ارائه شده است.

این سبک خطاطی خاص که در این نمایشگاه ارائه شده در قرن هفدهم در طول دوره امپراطوری عثمانی شکل گرفته و امروزه بار دیگر از سوی هنرمندان ترکیه مورد توجه قرار گرفته است.

هدف این نمایشگاه نزدیک کردن فرهنگهای اسلامی و مسیحی بوده است.
 

کد مطلب 1434694

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