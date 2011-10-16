به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، اقامتگاه زائران ایرانی که سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت از آن بازدید کردند یک‌هزار زائر ایرانی از سه استان تهران، البرز و خراسان رضوی که در قالب شش کاروان عازم سرزمین وحی شده‌اند را در خود جای داده است.



علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت، فلاح‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع بعثه مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام دکتر مظلومی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و محمدرضا باقری معاون امور بین‌الملل بعثه مقام معظم رهبری از مسئولانی بودند که سرپرست حجاج ایرانی را در این بازدید همراهی کردند.



کاروان‌های زائران ایرانی که در این اقامتگاه استقرار پیدا کرده بودند، عواملی با عنوان "دستیار زن" را جزو خدمه خود داشتند که این زنان دستیار در زمینه ارتباط مدیران کاروان با زائران زن و همچنین توزیع غذا در سلف سرویس خانم‌ها، به خدمه و مدیران کاروان کمک می‌کنند.





حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از مدیران کاروان‌هایی که پیش‌‎بینی حضور"دستیار زن" در ترکیب خدمه کاروان کرده‌اند، قدردانی کرد. در اقامتگاهی که مسئولان بعثه مقام معظم رهبری شب گذشته از آن بازدید کردند، شش "دستیار زن" به زائران حرم نبوی خدمت می‌کردند.



همچنین نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در این بازدید از مدیران کاروان‌ها خواستار شد جلسات شورای فرهنگی کاروان را منظم تشکیل دهند و این شورا در طول موسم، فعالانه عمل کند.