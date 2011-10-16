تغییر مالکیت 751 میلیون برگه سهم و حق تقدم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز یکشنبه بورس اوراق بهادار تهران مالکیت 751 میلیون و 199 هزار برگه سهم و حق تقدم تغییر یافت و فعالان بورس در 16 هزار و 824 نوبت معاملاتی این تغییرات را به ثبت رساندند.

بر پایه این گزارش، ارزش سهام داد و ستد شده امروز یک هزار و 286 میلیارد و 973 میلیون و 15 هزار ریال اعلام شده است.

شاخص کل نیز 377 واحد کاهش یافت و به رقم 26 هزار و 291 واحد رسید. همچنین شاخص صنعت نیز با افتی 290 واحدی مواجه شد.

گفتنی است، شاخص 50 شرکت فعالتر نیز نزولی 21 واحدی را تجربه کرد و شاخص بازارهای اول و دوم 342 و 216 واحد عقب نشینی کردند.