حضور مردم پاوه در استقبال از رهبری مشتی بر دهن یاوه گویان خواهد بود

سید فتح الله حسینی نماینده‌ پاوه و اورامانات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:‌ حضور مردم در مراسم فردا برای استقبال از مقام معظم رهبری برگ زرینی در صفحه تاریخ دلاورمردی‌های این خطه می افزاید.

نماینده پاوه و اورامانات با اشاره به نقش حساس مردم پاوه و اورامانات در پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، تاکید کرد: نقش پاوه و اورامانات همیشه تاریخ بسیار حساس بوده است و دشمنان قسم خورده نظام و ملت اسلامی ایران،‌ می خواهند با ایجاد اختلاف و تفرقه بین برادران اهل تشیع و اهل تسنن به مقاصد پلید خود برسند.

حسینی افزود: حضور تاریخی و استقبال بی نظیر فردای مردم ولایتمدار پاوه و اورامانات از رهبر فرزانه انقلاب، بی شک مشتی خواهد بود بر دهن یاوه گویان و فتنه گران که هیچگاه آرامش و امنیت مردم ایران را نمی خواهند.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرستان پاوه و اورامانات گفت: ‌امیدواریم که سفر مقام معظم رهبری به این شهرستان و منطقه باعث تسریع در انجام پروژه های نیمه تمام شود و این سفر تاریخی منشا خدمات شایسته ای برای مردم انقلابی و با فرهنگی پاوه بشود.

حسینی در پایان گفت:‌ از تمام مردم خونگرم و مهمان نواز شهرستان پاوه و منطقه اورامانات می خواهیم که فردا با حضور در مسیر ورود تاریخی مقام معظم رهبری به پاوه، افتخار دیگری بر تاریخ این دیار مقاوم بنویسند.



