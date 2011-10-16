550 زندانی معتاد در قزوین تحت درمان قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رمضانی عصر یکشنبه در جلسه کمیته بهداشت ودرمان زندان مرکزی گفت: با توسعه خدمات کلینیک درمانی سوء مصرف مواد مخدر در قزوین تمامی زندانیان معتاد تحت پوشش درمانی قرار گرفته اند.



سرپرست زندان مرکزی قزوین افزود: درمان نگهدارنده با متادون برای کنترل و کاهش رفتارهای پر خطر معتادان مؤثر است و در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: به دنبال اثر سوء گرایش معتادان به مصرف مواد مخدر که زمینه ساز رفتارهای ضد اجتماعی و پرخطر است جایگزین کردن نگهدارنده با متادون بهترین روشی است که زندانیان می توانند با استفاده از آن به درمان جایگزین و قابل دسترس روی آورند و اعتیاد خود را ترک کنند.



رمضانی در تشریح عملکرد درمان نگهدارنده کلینیک درمانی گفت: درمان معتادین در زندان بعنوان اولین حلقه اصلاح و تربیت قلمداد می شود و مصرف کنندگان مواد مخدر در بدو ورود، شناسایی شده و برای درمان به خانه های بهبودی معرفی می شوند.

سرپرست زندان مرکزی قزوین درادامه گفت: با برپایی دوره های درمانی، خدمات مشاوره ای و روان درمانی به طور منظم و با حضور کارشناسان به معتادان ارایه می شود.

وی تصریح کرد: از آنجایی که درمان نگهدارنده با متادون منجر به کاهش مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر در اینگونه افراد می شود این واحد توانسته است با توسعه فعالیتها و برنامه ریزی و تشکیل کلاسهای آموزشی و روان درمانی مددجویان و اطلاع رسانی و تبلیغات در خصوص مضرات، میزان آسیبهای وارده به آنان را به حداقل برساند.

در حال حاضر550 نفر ازمعتادین تحت پوشش خدمات درمانی کلینیک مثلثی زندان مرکزی قزوین قرار دارند.