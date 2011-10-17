چهار قسمت از مجموعه "کلاه پهلوی" دوبله شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوبله چهار قسمت از مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به سفارش شبکه یک در روزهای 20، 21 و 23 مهر ماه انجام شده است.

برای دوبله این مجموعه گویندگانی همچون منوچهر اسماعیلی، منوچهر والی‌زاده، ظفر گرایی، شروین قطعه‌ای، فریبا رمضان‌پور، ایرج سنجری، امیر عطرچی، نادر کیمرام، منوچهر زنده‌دل، آرشاک قوکاسیان و ... حضور داشتند.

قطب‌الدین صادقی و گوهر خیراندیش به جای نقش‌های خودشان صحبت کردند.



داریوش فرهنگ، داریوش کاردان، شقایق فراهانی، رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، فرهاد آئیش، جمشید شاه‌محمدی، رضا فیاضی، بهاره افشار، محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، عباس امیری، صالح میرزاآقایی، آناهیتا نعمتی، کاظم افرندنیا، شهره لرستانی، نیلوفر خوش خلق، سیروس گرجستانی، فرشید ابراهیمیان، داود رشیدی، بیوک میرزایی و نادر سلیمانی بازیگران مجموعه هستند که محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است.



"کلاه پهلوی" ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می‌کند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران می‌آید و در شهری کوچک فرماندار می‌شود. در همین زمان با صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان او موظف به اجرای این فرمان می‌شود، اما...

