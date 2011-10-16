حبیب کاشانی امتیاز روزنامه پرسپولیس را به باشگاه واگذار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی در نامه ای به محمد رویانیان نوشته است:« ضمن آرزوی توفیق در مسئولیت جدید به آگاهی می رساند در زمان تصدی اینجانب در مسئولیت سرپرستی شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و نظر به ضرورت حضور موثر در عرصه مطبوعاتی ورزش کشور، نسبت به اخذ امتیاز روزنامه پرسپولیس از مراجع صالحه اقدام گردیده و متعاقبا حسب تشخیص و تصمیم ریاست محترم وقت سازمان تربیت بدنی (جناب آقای دکتر سعیدلو) امتیاز آن به اینجانب منتقل گردید.

مع الوصف از زمان آغاز فعالیت این روزنامه، رسالت اصلی آن تلاش و فعالیت در عرصه فرهنگی و مطبوعاتی کشور در راستای منافع و اهداف سازمانی باشگاه پرسپولیس بوده و هست بدیهی است در طول چاپ 380 شمارگان روزنامه هیچگونه انتفاع شخصی مادی و معنوی از روزنامه پرسپولیس تخصیص نیافته است.

لذا با وثوق اینجانب بر این واقعیت که ملازمت صاحب امتیاز روزنامه با مدیریت باشگاه پرسپولیس منشاء اثرات مطلوب تر و موثرتری خواهد بود، بدینوسیله امتیاز روزنامه پرسپولیس را به شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) واگذار می نمایم.

امیدوارم آن مدیریت محترم با تمهید بسترهای اجرایی لازم از کلیه ظرفیت های این رسانه مطبوعاتی در جهت بالندگی هر چه بیشتر نام پرافتخار پرسپولیس و بهره مندی بهینه از این تریبون اجتماعی، که در طول حیات خود مخاطبین فراوانی را به خود جلب کرده است، موفق باشید.»