بیماری عروق کرونر بیشترین عامل مرگ و میر بیماران قلبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد زیبایی نژاد گفت: سکته های قلبی و مغزی به طور ناگهانی در شخص بروز نمی کند بلکه عواملی مانند پرفشاری خون، چربی خون، دیابت و استعمال دخانیات زمینه بروز سکته های قلبی و مغزی را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه اکثر مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی به علت بیماری عروق کرونر قلب است که این بیماری در سنین 50 تا 65 سالگی از زندگی افراد بروز می کند، افزود: پرفشاری خون، چربی خون، دیابت و مصرف دخانیات به ویژه سیگار از عوامل خطرزا در بروز بیماریهای قلبی هستند و عواملی مانند چاقی، عدم تحرک فرد و عوامل ژنتیکی از طریق این عوامل خطرزا باعث بیماری قلبی می شوند.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: همراه شدن چندین عامل خطرزا با یکدیگر سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی می شود به عنوان مثال اگر شخصی دارای بیماری پرفشاری خون باشد احتمال ابتلای این فرد به بیماریهای قلبی دو تا سه درصد است و اگر شخصی بیماری دیابت داشته باشد احتمال ابتلا در این فرد به بیماریهای قلبی نیز دو تا سه درصد است و همراه شدن این دو عامل با یکدیگر خطر ابتلا به بیماری های قلبی را تا شش درصد افزایش می دهد.

رئیس بخش قلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در رابطه با بیماریهای قلبی گفت: به کارگیری نیروی متخصص، تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا و امکانات تشخیصی، فقط سبب کاهش پنج درصد مرگ ناشی از بیماریهای قلبی و مغزی می شود در حالی که اجرای برنامه های پیشگیری می تواند 50 تا 75 درصد در کاهش مرگ ناشی از بیماری های قلبی و مغزی موثر است.

محمد علی بابایی افزود: استرسهای روزافزون جامعه، ناهنجاریهای تغذیه ای، افزایش وزن و به ویژه دور شکم نقش بزرگی در ایجاد بیماریهای قلبی دارند و تنظیم فشار خون، قند خون و ورزش از عواملی است که می تواند باعث پیشگیری از سکته های قلبی در افراد شوند.