«فصل درو کردن خرمن» برای چهارمین بار فرا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از جمله کارهای اولیه بایرامی است که موجب شد وی علاوه بر دریافت جوایز مختلف داخل کشور، جایزه خروس طلایی استان برن و جایزه کتاب سال سوئیس ( جایزه کبرای آبی) را به دست آورد.

به گفته بایرامی، وقایع این داستان در دوران انقلاب می‌گذرد و داستان سربازی اهل روستا را روایت می‌کند که به دلایلی فراری شده و به روستا گریخته است. در این میان، برای دستگیری او مرتباً دژبان فرستاده می‌شود و در نهایت، جوان برای نجات جان دیگران از روستا به شهر بازمی‌گردد.

در بخشی از کتاب آمده است: «راننده در را بست. جیپ راه افتاد. از کنار کامیون که می‌گذشت، راننده دستش را بیرون آورد به راننده کامیون اشاره کرد که او هم راه بیفتد. ماشین‌ها، گرد و خاک کنان از ده بیرون رفتند و کاه جلوی خرمن‌ها را به هوا بلند کردند. از کارشان سر در نمی‌آوردم. برای چه ماشین‌ها را بردند؟ آیا تقدیر راست می‌گفت که نقشه‌ای دارند؟ نکند آمده باشند برای ماندن؟ به عقل جور در نمی‌آمد. با درماندگی، صورت بزرگ‌ترها را نگاه کردم. آن‌ها هم تعجب کرده بودند. به نظر نمی‌آمد که از این کار، صادقی سر در آورده باشند....»

کتاب «فصل درو کردن خرمن» نوشته محمدرضا بایرامی تولید دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری است که برای چهارمین بار از سوی انتشارات سوره مهر در 199 صفحه، قطع پالتویی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر شده است.