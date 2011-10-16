بحران هویت علت گرایش جوانان به سمت اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر یکشنبه در جلسه توجیهی دانشجویان دانشگاه آزاد گناباد که در سالن بهلول این دانشگاه برگزار شد گفت: جامعه جهانی به سمتی در جهت هویت یابی حرکت می کند چون جامعه سکولار بی هویت است و این را در جهان نیز پخش کرده است.

صفایی گفت: خودتان را در مرکز دایره فرض کنید که دارای 360 درجه است برای اینکه به یکی از این درجات برسید باید پا روی 359 خواسته دیگرتان بگذارید، بنابراین این نیاز به برنامه ریزی و هدف گذاری دارید.

وی اظهار داشت: آموزش عالی هم اکنون در دسترس اکثر جوانان ما قرار دارد و این در حالی است که یک تفاوت آموزش عالی امروز با دیروز دارد.

صفایی افزود: در قدیم در کل کشور 150 هزار دانشجو در کل دانشگاهها وجود داشت اما امروزه این تعداد به چندین میلیون رسیده است و حدودا 20 برابر شده است.

وی تصریح کرد: در گذشته دانشجوی درس خوانده مشکلی برای کار نداشت، امروز باید با برنامه ریزی و هدفگذاری درس خواند و ادامه داد و با یک همت بلند شروع به کار کرد.

صفایی گفت: اگر به اندازه مدرکی که گرفتید توانمندی آن را هم داشته باشید دیگر مشکلی برای کار نخواهید داشت.

فرماندار گناباد گفت: توجه به هستی شناسی به انسان جهت می دهد، علم به انسان سرعت و ایمان به او جهت می دهد تا درست حرکت کند.