رفع مشکلات گردشگری نیازمند اهتمام جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در مراسم اختتامیه جشنواره هفته فرهنگی استان یزد در مجموعه کاخ سعدآباد اظهار داشت: یکتاخواهی و یزدان پرستی هزاران سال قبل از اسلام در بین مردم استان یزد جاری بوده اما با طلوع آفتاب اسلام، جان دل و فرهنگ این مردم متحول و به نور اسلام منور شد.
وی افزود: در جای جای این استان، آثار فرهنگی و تاریخی باقیمانده از دوران قبل و بعد از اسلام، نمایانگر ریشه دار بودن فرهنگ و مدنیت در یزد و یزدیهاست به طوریکه استان یزد را می توان مجموعه ای ارزشمند از آثار جاودانه هنری و کلکسیونی نفیس از فرهنگ و هنر دانست که آیینه تمام نمای جان دیندار، اندیشمند و آفریننده ایرانی است.
تابش عنوان کرد: به همین دلیل حفظ این آثار که بیانگر عظمت تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی است وظیفه ای خطیر و حساس برای همه مسئولان اجرایی و آحاد مردم است.
نماینده مردم اردکان در مجلس با ممتاز خواندن سابقه مدنیت و فرهنگ یزدیها در تاریخ ایران افزود: اراده و ابتکار یزدیها، طبیعت خشن و ناآرام کویر را به خدمت خود درآورد و از فراوان ترین و ارزان ترین ودیعه زمین یعنی خاک، شکوهمندترین و بی نظیرترین آثار معماری جهان را در قالب بناهای خشتی آفرید.
تابش با برشمردن برخی صنایع دستی منحصر به فرد یزد از جمله دارایی بافی و ترمه بافی، توجه و اهتمام سریعتر مسئولان برای جلوگیری از مضمحل شدن این هنرها را خواستار شد.
وی ضمن تقدیر از ابتکار سازمان میراث فرهنگی و تلاش دست اندرکاران برگزاری این جشنواره، عدم اطلاع رسانی مناسب و حضور کمرنگ NGO های حامی میراث فرهنگی و غرفه های مخصوص ادارات شهرستانی را از نقاط ضعف آن برشمرد و اظهار امیدواری کرد: در برنامه های آینده این جشنواره ها به طور کامل تری برای نمایش و آگاهی بخشی به مردم از هنر، فرهنگ و تاریخ هر استان در کنار عرضه محصولات هنری تلاش شود.
تابش با ابراز تاسف از پا برجاماندن مشکلات اعطای تسهیلات بانکی به هنرمندان صنایع دستی کشور گفت: با وجود بودجه و اعتبارات اختصاص یافته هنوز باید هنرمندان صنایع دستی راه سخت و طولانی را برای دریافت تسهیلات اندک منظور شده بگذرانند که شاید خیلی وقتها نیز نتیجه بخش نباشد .
واگذاری مکانهایی در بافتهای تاریخی برای عرضه کارهای صنایع دستی، جلوگیری از ورود اجناس مشابه خارجی که انگیزه و خلاقیت هنرمندان را از بین خواهد برد، تخصیص تسهیلات مصوب شده مناطق نمونه گردشگری استان و اهتمام به رونق صنعت توریسم استان یزد از جمله موارد مطرح شده از سوی هنرمندان صنایع دستی شرکت کننده در این مراسم با نماینده مردم اردکان در مجلس بود.
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