به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیمزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل مس سرچشمه در گفتگو با خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط دشوار ذوبآهن در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: باید بگویم که در دوره یازدهم لیگ برتر همه تیمها شرایط سختی دارند و بازیها به قدری دشوار شده که هیچکس نمیتواند نتیجه بازی را پیشبینی کند.
وی با بیان اینکه فشردگی مسابقات لیگ و پیشرفت تیمهای مختلف کار را برای ما دشوار کرده است، تصریح کرد: بازیهای امسال بسیار فشرده است و کار را به نحوی پیش برده که در حال حاضر در مورد قهرمانی نمیتوان حرف زد.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن بیان داشت: ذوبآهن شرایط بسیار خوبی دارد و با توجه به پیروزی هفته گذشته مقابل صبای قم، وضعیت خوبی داریم و با شرایطی که داریم می توانیم تیم را مس از پیش روی خود برداریم.
وی گفت: با توجه به اینکه ذوبآهن نائب قهرمان آسیا شده و در سالهای گذشته همواره جزو مدعیان لیگ بوده، همه نگاهها را معطوف خود کرده و بعد از حذف از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، تمرکز خود را روی مسابقات لیگ گذاشتیم و با همین تمرکز توانستیم امتیاز بازی صبا را ازآن خود کنیم.
ابراهیمزاده بیان داشت: مطمئن باشید در هفتههای آینده هم این روند را ادامه میدهیم و اگرچه تیم مس سرچشمه با سرمربی باتجربه خود برای کسب حداقل امتیاز به اصفهان آمده اما سه امتیاز بازی ازآن ما خواهد بود. مس در این بازی آمده که گل نخورد و به دنبال حداقل امتیاز از یک بازی بدون گل است و احتمال دارد روی ضد حملات دنبال گل زدن باشد اما ما سعی میکنیم که این برنامه آنها را خنثی کنیم و سه امتیاز عقب افتاده را که برایمان بسیار حیاتی است به دست آوریم.
وی در مورد فاصله اندک بازیهای ذوبآهن بیان داشت: شرایط برای همه یکی است و ما باید قوی ظاهر شویم و با تمرکز روی بازیها و برنامههای ریکاوری و بدنسازی شرایط را به بهترین شکل برای تیممان رقم بزنیم.
سرمربی ذوبآهن گفت: نتیجه گرفتن ذوبآهن تنها معطوف بازیکنان و کادر فنی نیست و برای قدرتمند شدن این تیم، همه باید از ما حمایت کنند.
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