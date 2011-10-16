40 درصد تعهدات اشتغال سرایان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی فر ظهر یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال این شهرستان اظهارداشت: از ابتدای امسال تا کنون نزدیک به 446 فرصت شغلی در سرایان ایجاد شد.

وی بیان کرد: صندوق مهر امام رضا(ع) از طریق تسهیلات و کمیته امداد امام خمینی بیشترین سهم را در اشتغالزایی داشته اند.

وی با بیان اینکه امسال شهرستان سرایان باید برای هزار و 120 نفر اشتغال ایجاد کند، ادامه داد: سال گذشته تعهد این شهرستان هزار و 38 فرصت بود که به میزان 117 درصد محقق شد.

تاکید فرماندار سرایان بر توجه ویژه به تعاونی ها

فرماندار سرایان نیز در این نشست با اشاره به اینکه بخش تعاون می تواند حجم عمده ای از بیکاری را برطرف کند، تاکید کرد: باید مشکلات پیش روی این بخش برای اشتغالزایی بیشتر مرتفع شود.

محمد علی مهدی نژاد با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان و شهرستان و توجه اساسی دولت به بحث اشتغال، گفت: تمام تلاش دولت در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است و در این سفر نیز جزء اولویت های اساسی بوده بنابراین لازم است مشکلات فراروی اشتغال در شهرستان سرایان برای رفع آن جمع بندی شود.

وی بر توجه به بخش تعاون و نگاه ویژه به تعاونی ها به عنوان مولدین و ایجاد کنندگان اشتغال تاکید کرد و افزود: باتوجه به اینکه بخش تعاون می تواند حجم عمده ای از بیکاری را برطرف نماید لذا باید مشکلات این بخش بطور ویژه حل شود.

مهدی نژاد، ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد اشتغال را یادآور شد و افزود: در خصوص جلب بخش خصوصی در ایجاد اشتغال باید از تمامی امکانات استفاده کنیم که در این خصوص باید سرمایه گذاران شهرستان سرایان که در دیگر نقاط ساکن هستند شناسایی و برای ایجاد اشتغال ترغیب گردند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز تجارت طرح های صنعتی و کارخانه ها را در اشتغال زایی شهرستان بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: در راستای ایجاد اشتغال در این شهرستان طرح های صنعتی ارائه می شود.

علیرضا جمیع افزود: زیر ساخت ها و تامین زمین در شهرک صنعتی شهرستان را فرمانداری متقبل می شود و از51 درصد مشارکت شما سرمایه گذاران نیز 60 تا70درصد رابانک ها تسهیلات اعطا می کند.

وی عنوان کرد: دولت باید در شهرهای کوچک بیشتر سرمایه گذاری کند و بیشتر امتیازاتی قائل شود تا برای سرمایه گذار مقرون به صرفه باشد.