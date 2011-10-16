خراسان رضوی قهرمان والیبال روستایی و عشایری منطقه پنج کشور شد

ابراهیم امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات با حضور تیمهایی به نمایندگی از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و مازندران به میزبانی نیشابور طی دو روز در سالن شهید بهشتی مجموعه ورزشی تختی و مجموعه ورزشی انقلاب این شهرستان برگزار شد.

وی اظهار داشت: مسابقات منطقه پنج والیبال روستایی و عشایری به‌صورت دوره‌ای با 12 بازی و با حضور هشت نفر داور و 17 نفر کادر اجرایی به پایان رسید.

وی اضافه کرد: تیم خراسان شمالی به‌عنوان نائب قهرمان و تیم گلستان نیز مقام سوم این مسابقات را کسب کرده است.

رئیس اداره تربیت‌بدنی نیشابور گفت: علت میزبانی نیشابور شرایط ویژه این شهرستان در استان و وجود امکانات خوب ورزشی همچون سالن بزرگ سرپوشیده انقلاب به‌عنوان یکی از بهترین سالن‌های آسیا و توانمندی‌های آن است.

امینی گفت: قهرمان و نائب قهرمان این مسابقات به مرحله نیمه نهایی کشوری راه پیدا کردند.

وی اظهار امیدواری کرد: میزبانی مسابقات دیگری نیز به نیشابور داده شود.