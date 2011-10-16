به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی ظهر یکشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان اظهار داشت: خیلی خوشحالم که به اصفهان آمدم و باید بگویم بازی فردا یکی از بازیهای سخت لیگ است و در شرایط فوتبال ما یک شرایط جدید است.
وی ادامه داد:هیچ بازی قابل پیشبینی نیست و مثال آن هم بازی ما با تیم نفت بود زیرا در این بازی اگر اشتباه سهوی یا عمدی داور نبود بازی با نتیجه مساوی تمام میشد بنابراین سرنوشت تیمها در زمین مشخص میشود و این است که فوتبال ما را زیبا میکند.
سرمربی تیم مس سرچشمه گفت: فوتبال ایران در ابتدا دو قطبی بود، بعد چهار قطبی شد و اکنون در لیگ یازدهم همه تیمها شرایط یکسانی دارند و با توجه به رشد فوتبال در سالهای گذشته، از حالت قطبی خارج شده است.
وی در مورد شرایط تیم مس سرچشمه بیان داشت: ما در نیم فصل مسابقات دنبال تقویت تیم هستیم و سعی میکنیم تیم را به نیم فصل بکشانیم تا با یارگیری در نیم فصل تیم تقویت کنیم، تیم ما خیلی بد بسته شده و ما بیشتر از این نمیتوانیم ادامه دهیم اما امیدواریم هر روز به شرایط بهتری پیدا کنیم تا در نیم فصل شرایط تیم را تغییر دهیم.
شرفی افزود: با این وجود تاکید میکنم که ما هیچ مشکلی نداریم و در بهترین شهر ایران زندگی میکنیم و همه امکانات را داریم و هیچ مشکلی از نظر امکانات نداریم بنابراین امیدواریم با شرایطی که داریم بتوانیم تا نیم فصل جایگاه خوبی کسب کنیم و در نیم فصل دوم به جایگاه واقعی خودمان دست پیدا کنیم.
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