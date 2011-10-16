مس سرچشمه مشکل بازیکن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سامره ظهر یکشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به قعر جدولی بودن تیم مس سرچشمه اظهار داشت: قبول دارم که تیم ما در شرایط خوبی نیست اما باید بگویم که ما روز به روز بهتر می‌شویم و می‌توانیم در بازی فردا نتیجه خوبی ازآن خود کنیم.

وی در مورد بازی تیمش مقابل ذوب‌آهن ادامه داد: قبول دارم که بازی سختی داریم اما چون قعر جدولیم دلیل بر این نیست که در بازی فردا بازنده باشیم و مطمئن باشید برای کسب بهترین نتیجه به میدان خواهیم رفت.

بازیکن تیم فوتبال مس سرچشمه اضافه کرد: ‌تیم مس سرچشمه مشکل مدیریتی و بازیکنی ندارد و مشکلات ما در مسائل دیگری است اما در هر صورت امیدوارم در آینده در جایگاه بهتری قرار بگیریم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و مس سرچشمه از ساعت 15:45 فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.