به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فرهادی ظهر یکشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل مس سرچشمه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مطمئنم که بازی فردا بازی سختی است و با توجه به اینکه مس سرچشمه یک تیم پایین جدولی است، از انگیزه بسیاری مقابل ما برخوردار است چون تیمهای پایین جدول انگیزه دارند.

وی با اشاره به پیروزی ذوب‌آهن در بازی جمعه گذشته مقابل صبای قم ادامه داد: با توجه به نتیجه هفته گذشته تیم ما با روحیه به مصاف مس سرچشمه می‌رود و به دنبال کسب سه امتیاز این بازی است.

مهاجم ذوب‌آهن تصریح کرد: به هر حال در این بازی باید از فرصت میزبانی استفاده کرده و به صدر جدول نزدیک شویم تا بتوانیم کم کم صدر جدول را ازآن خود کنیم.

وی اضافه کرد: به هواداران قول می‌دهیم که ذوب‌آهن قهرمان نیم فصل می‌شود و با توجه به اینکه ذوب‌آهن همیشه چشم به صدر جدول داشته است، در سالهای گذشته همواره جزو مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌رفته است.

فرهادی در مورد خط حمله ذوب‌آهن و اینکه گل‌های کمی به ثمر می‌رساند، اضافه کرد:‌ما خط حمله خوبی داریم و مشکلی در خط حمله نداریم.